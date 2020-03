Liège D3B amateurs: Richelle transfère un attaquant de Verlaine qu'il connait bien Matthias Sintzen

Il s'agit d'un retour. Richelle s'active depuis quelques jours sur le marché des transferts. Après Théo Gaillard de Melen et Pierre Biscotti de Hamoir, l'équipe dirigée par Benoit Waucomont pourra compter sur un autre nouvel élément la saison prochaine.



Dimitri Velegan a décidé de retourner à Richelle. En provenance de Verlaine où il joue depuis la saison 2016-2017, l'attaquant avait déjà porté les couleurs richelloises de 2014 à 2016, en équipe A et B. "Il y a eu un intérêt réciproque. Je connais bien Dimitri. Il a explosé au deuxième tour quand on est monté de P1. Polyvalent, il peut apporter son expérience", confirme son futur T1, qui avait côtoyé l'avant lors de son premier passage au club.