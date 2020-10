Richelle victorieux pour sa première: des valeurs retrouvées n’effacent pas toutes les craintes LiègeAnalyse Yves Hardy © FC Richelle United

Vainqueur de Huy (4-2), Richelle n'avait pu se mettre le moindre match officiel sous la dent depuis un mois!



Enfin ! Richelle a lancé son championnat, et de quelle manière, du moins si on s’arrête aux quarante-cinq minutes initiales ! Sans le moindre match officiel à se mettre sous la dent depuis un mois en raison d’un calendrier (sanitaire) malchanceux, les Richellois ne masquaient plus leur impatience. Doublée, dans l’esprit du coach Benoît Waucomont, d’une série de points d’interrogation après une période de préparation loin d’être reluisante.