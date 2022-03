Le communiqué



"Depuis de nombreuses années, notre club connait des hauts comme des bas, de la D2 à la promotion, de stade digne de D1 aux champs perdus dans le fin fond de la Belgique, le Fast a toujours répondu présent pour encourager notre club depuis bientôt 35 ans.



Cette saison, l’ambition était et restera la montée, avec un coach expérimenté et une équipe jugée complète par la direction du club.



Aujourd hui, après un bon premier tour et le meilleur match joué par notre équipe à Boom il y a quelques semaines à peine, notre équipe connait des ratés avec comme conséquence la sortie du top 4 indispensable pour participer tour final et ce, avant de jouer deux concurrents directs coup sur coup.



Malgré les derniers revers et le bilan de 1 sur 12, notre groupe a décidé, une fois de plus, de soutenir notre équipe lors de la prochaine rencontre face à Dessel.



Nous appelons l’ensemble des supporters rouge et bleu à se rendre à Rocourt ce dimanche dans l’unique but de porter notre équipe vers la victoire et ces 3 points qui permettraient de relancer le club dans une dynamique positive.

Chaque match sera une finale à partir de maintenant, le Fast-Side fera le job en tribune comme toujours et nous comptons sur nos joueurs pour afficher cette rage de vaincre qui nous fait défaut trop souvent ces dernières semaines.



Pour nos joueurs le message de notre part est clair : "Rien ni personne ne nous marchera encore sur les pieds dans cette division".



Enfin, nous tenons à remercier notre coach, Drazen, pour le travail effectué et le dévouement dont il a fait preuve envers notre blason.

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière et espérons qu’un jour nos routes se croisent à nouveau à Rocourt.

Rendez-vous tous ce Dimanche à Rocourt en Rouge et Bleu !