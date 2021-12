A 73 ans, Robert Absolonne a décidé d’arrêter définitivement les photos pour le Standard de Liège.

Clic, clic… Ce doux bruit au moment d’appuyer sur le déclencheur de son appareil photo, Robert Absolonne ne l’entendra plus. Après de nombreuses années passées au Standard de Liège, le photographe du club, devenu emblématique, a décidé de prendre définitivement sa retraite. À 73 ans, il ne suivait plus l’équipe première mais bien les filles, "ses" filles qui aimaient tant voir et revoir les photos de leurs duels. Rencontre avec un passionné qui a donné sans compter pour son club du bord de Meuse.

Monsieur Absolonne, quand et comment avez-vous commencé au Standard de Liège ?

"J’étais supporter. J’ai commencé pour le site officiel du club en janvier 2003. C’était lors de Mouscron-Standard. Les Rouches avaient gagné 0-1 grâce à un but de Ole Martin Arst. C’était à la demande de Pierre François. J’étais déjà abonné depuis plusieurs années et je prenais des photos, même aux entraînements. On m’a vu et on m’a demandé si je voulais bien prendre quelques photos. C’est comme ça que tout a commencé. Je prenais même congé à mon travail pour aller au Standard."

Avant d’être photographe, vous êtes avant tout un passionné, qui s’est donné sans compter…

"Bien entendu ! Je suis supporter du Standard depuis 1958. J’habitais à Winenne, dans un petit patelin près de Beauraing, dans la Famenne, à la frontière française. À ce moment-là, j’avais 10 ans et on n’avait pas beaucoup de moyens de se déplacer. Aller au stade était exceptionnel. Nous suivions beaucoup les matchs à la TV ou à la radio."

Tout ce que vous avez fait pour votre club, c’est du bénévolat au sens premier du terme. (...)