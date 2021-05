Roksana Schmidt dit au revoir aux Panthers Liège Matthias Sintzen Tout comme Laura Henket, la Polonaise ne fera plus partie du noyau des Liégeoises. © Esser

Tous les mouvements sont en principe terminés du côté du Bois St-Jean. Ce dimanche, nous avons appris l'arrivée de la solide Eden Rosberg, ce qui porte le nombre d'étrangères à trois, en comptant la Suissesse Lin Schwartz, qui intègre le noyau.



En effet, comme il fallait s'y attendre, la seule étrangère en place cette saison, la Polonaise Roksana Schmidt, a reçu son bon de sortie et peut donc chercher un nouveau club. Pourtant, la première intention des Liégeois était de la conserver. "Ce sont les circonstances qui ont fait que nous ne la gardons pas. L'évolution de l'équipe a fait en sorte que que l'on s'oriente vers un autre profil. Roksana aurait été encore meilleure avec une grande à ses côtés mais il nous fallait quelqu'un qui soit capable de monter des ballons. Ensuite, la possibilité de recruter Rosberg s'est présentée, déclare le coach Pierre Cornia. Je reste tout de même persuadé que Rox' a bonifié l'équipe et que nous perdons en maturité."



Sa destination n'est pas encore officiellement connue, bien qu'elle devrait poursuivre l'aventure dans notre Royaume et que des contacts avec Namur, notamment, étaient en place il y a peu.



Par ailleurs, Natacha Doppée n'effectuera pas les déplacements en Coupe d'Europe pour des raisons personnelles et professionnelles.