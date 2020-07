Capitaine de Visé en Nationale 1, Roméo Debefve a opté, ce printemps, pour un transfert à Warnant (1 an), montant en D2 ACFF.

"D’un côté, Visé ne savait pas trop s’il voulait me garder et j’ai fini par comprendre que je ne constituais plus une priorité à leurs yeux. D’autre part, au-delà d’une vie professionnelle dans une société de parcs et jardins depuis 4 ans, je vais devenir papa en septembre. Dès lors, redescendre d’un échelon afin de plus profiter de la vie familiale était aussi un choix."

Et voilà l’ancien défenseur d’Eupen passant d’un matricule semi-pro de D1 à un club, sans vouloir être désobligeant, de village montant en D2 ACFF. Pourquoi ?