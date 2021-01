Il faut bien le dire, le site de Naimette-Xhovémont, créé en 1995, se dégrade de plus en plus et mérite bien un petit rafraîchissement. Mais les sportifs, rugbymen ou coureurs, pourront bientôt pratiquer leur sport sur un site entièrement rénové du terrain de rugby aux voiries périphériques en passant par la piste d'athlétisme et les gradins. Le projet de la Province de Liège prévoit ses transformations pour un budget total de 3.075.378,57 €.

"Les travaux ont pour but d'améliorer cette infrastructure unique (seule piste à 8 couloirs de la province) et de renforcer son statut de complexe sportif idéal pour le sport de haut niveau. Ces nouvelles installations à la pointe fourniront à nos athlètes un environnement optimal pour leurs entrainements", explique la Province. "De plus, certaines rénovations permettront de répondre aux normes indispensables pour l'organisation de compétitions internationales et de pérenniser, voire d'upgrader, la tenue du Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. Cette compétition, qui se tient en juillet, attire chaque année environ 6.000 spectateurs et de nombreux athlètes belges et internationaux de renom qui se sont illustrés dans la discipline."

L'aspect sportif est lui aussi mis en avant. Et ces transformations permettront d'assurer le confort des sportifs des deux clubs de la famille sang et marine (RFCL athlétisme et RFCL rugby) qui occupent le complexe. Ce sont près de 1100 affiliés (deux clubs réunis) qui fréquentent le site. "Le site accueille régulièrement les entraînements des pompiers, de la protection civile et des policiers liégeois ainsi que des activités sportives de différents établissements scolaires du secondaire et des sections sportives des trois Hautes Ecoles des trois réseaux d'enseignement."

Le début des travaux est programmé cette année, juste après le Meeting de juillet, avec une inauguration en 2022 pour fêter le 20e anniversaire de la compétition.