Kevin Heeren était aux manettes de ce premier run and bike qui était balisé dans la région de Malmedy.

"On a eu peur car les gens se sont inscrits vraiment très tard. On voulait absolument maintenir notre épreuve car avec la pandémie, on avait déjà dû faire passer quelques organisations à la trappe. Je pense qu'on s'en sort bien avec 60 équipes partantes ce samedi (67 équipes inscrites) pour des départs en vagues successives. Les retours que nous avons eus étaient très positifs et je pense sincèrement que les coureurs qui ont pris le départ ont eu beaucoup de plaisir sur ce tracé que nous avons voulu agréable mais technique dans certains secteurs. C'est ce que les gens attendent dans ce genre de course. C'est la distance de 27 km qui a eu le plus de succès avec 40 duos en lice."



Michel Vogeleer se lançait sur son premier run and bike. "J'ai adoré. Toujours au taquet avec un peu de repos sur le vélo. On a couru comme quand on fait des intervalles en course à pied. A refaire, assurément !"





Organiser une épreuve sportive est de plus en plus compliqué dans ces moments d'incertitude.