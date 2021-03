À deux matchs de la fin de saison, le VBC Waremme, qui se rend à Gand ce samedi, continue de construire l’équipe pour la prochaine compétition, que le club passera toujours au plus haut niveau belge.

Après les arrivées de deux jeunes joueurs, issus de l’école de volley de Vilvorde, et le départ de Florian Malisse, le staff de Waremme a été au cœur des prolongations. À sa tête, Sacha Koulberg enchaînera une troisième saison chez les Hesbignons.

"C’est qu’ils sont contents du travail effectué", rigole le Bruxellois. "Moi, je serai content quand la saison sera finie. Cet exercice perturbé par le Covid est vraiment pesant. On ne sait pas vraiment prévoir à longue échéance. La saison n’est pas la plus évidente tant on est constamment interrompus dans notre travail.