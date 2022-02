Sur papier, le duel au sommet entre Dison et Sprimont avait fière allure. Dans les faits, les deux formations n’ont pas livré leur meilleure prestation, loin de là. Sans briller, ce sont les Disonais qui ont été les plus efficaces, d’abord grâce à l’ouverture du score signée Guillaume Legros suite à un superbe travail de Hicham Said sur le flanc gauche (35e). En début de seconde période, le Carrier Demba Seck, monté au jeu après la pause, égalise peu avant l’heure de jeu.

Mais c’est Hicham Said, à nouveau très remuant, qui offre ensuite la victoire aux siens à quelques minutes du terme.