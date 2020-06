L'ancien capitaine et T2 du club s'en va après neuf ans de bons et loyaux services.



"Il aimerait entraîner et va suivre les cours pour avoir tous les diplômes nécessaires. Il reste attaché au club. Je suis content du travail qu'il a fait chez nous, où il a pu évoluer, en passant par différents postes." Lors de sa période au matricule 82, Santo Ventura a vécu de beaux moments, tels que le titre en P2 en 2014 et la montée en D3 ACFF deux ans plus tard.





Le club et l'ex-joueur se quittent en bons termes.



C'est une page qui se tourne au FC Herstal: Santo Ventura quitte définitivement le club. Durant neuf ans, il a côtoyé les Armuriers, avec plusieurs casquettes: joueur, capitaine, T2... Dernièrement, il travaillait avec le président, raconte l'homme à la tête du club, Diego Muñoz.