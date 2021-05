Sean McCann-Coppens et les Bulldogs, c'est terminé Liège Matthias Sintzen L'attaquant irlandais a pris la décision de s'en aller. © Gavage

Après avoir annoncé le retour dans la Cité Ardente du gardien de but Troy Passingham après un bref retour en Amérique, les Bulldogs annonce que l'aventure entre Sean McCann-Coppens et les Bulldogs aura duré deux saisons puisque le Belgo-irlandais a décidé de replier ses bagages pour des raisons professionnelles. Auteur de quelques buts et assists, il avait été important pour le club liégeois de hockey sur glace.



Il ne laissera d'ailleurs que d'excellents souvenirs, grâce à ses nombreuses qualités sur mais aussi en dehors du terrain. C'est ce que son désormais ex-club a tenu a mettre en avant via un communiqué: "Nous tenons à remercier Sean pour ses deux saisons en bord de Meuse. En effet son travail va lui prendre de plus en plus de temps surtout en soirée pendant la semaine. Il lui est donc impossible de continuer à faire les trajets trois fois par semaine pour les entraînements à Liège. Merci pour ton engagement vis-à-vis du club, pour ton excellente mentalité, ta disponibilité, ta gentillesse et ton professionnalisme vis-à-vis de nos supporters, du club et du staff tout au long de cette saison. Nous te souhaitons le meilleur pour ton futur tant sportif que professionnel et privé. Tu seras toujours le bienvenu à Liège", peut-on lire.