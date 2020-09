Sébastien Carabin (31 ans), c’est un peu le petit lapin "batteur" d’une pub pour une marque de piles que l’on vit beaucoup voici une dizaine d’années. Infatigable. Il ne s’arrête jamais…

Cet été, on l’a une nouvelle fois vu sur tous les fronts. En VTT à la chasse aux points UCI aux quatre coins de l’Europe, en trail en terminant 2e Belge de l’épreuve de sélection en vue de Mondiaux finalement annulés, en triathlon et en Xterra (version verte sur sport du triple effort).

Ces deux derniers week-ends, celui qui est toujours champion de Belgique de VTT marathon a frappé les imaginations sur ce dernier volet. Sept jours après avoir pris la troisième place à Prague, manche du Tour européen Xterra, il a en effet terminé deuxième à Malte, à un peu plus d’une minute du Français Arthur Serrières, champion d’Europe en titre.

"Comme d’habitude, ma natation a été plus que pénalisante puisque je sors dernier du groupe des pros, soit une quinzaine d’athlètes hommes et dames, fait-il. J’ai nagé 6 minutes moins vite que le meilleur temps pour 1 500 mètres. Après, heureusement, je fais les meilleurs chronos en vélo et à pied."

Une chose est sûre : Carabin aime la discipline. Comme il aime les autres sports dans lesquels il évolue. Depuis qu’il est jeune, il a toujours fait cela : croiser les sports. Surprendre les cadors d’un jogging alors qu’il a 14 ou 15 ans et qu’il est répertorié comme gros espoir du VTT belge.

Débarquer sur le trail et surprendre les ténors de la discipline par des côtes avalées sur un tempo de malade…

Va-t-il persévérer en Xterra ? Sans doute, oui. D’abord en améliorant la natation, "ce sport qu’il ne pratique que depuis deux ans à raison d’une à deux fois par semaine, quand tout va bien". Mais il ne mettra jamais tous ses œufs dans le même panier. Il continuera à être "sportif multitasking", plus orienté VTT, comme en témoigne son programme des prochaines semaines : ce samedi, il prendra part au kilomètre vertical à La Roche + le Tri Natura à Nisramont (2 étapes de course à pied et 2 autres en VTT, enchaînées). Il enchaînera les 26 et 27 septembre avec la première Coupe du monde de VTT marathon de sa saison, dans le Vervors. Le 3 octobre, il défendra de son titre de champion de Belgique de VTT marathon à La Roche. Il continuera avec la Tramone (VTT marathon en Espagne) ou un dernier Xterra en Grèce, suivant les couleurs Covid de ces deux pays à ce moment-là…