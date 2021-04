On ne voyait que des sourires samedi soir au hall omnisports de Visé. Plaisir de se retrouver pour un vrai match de championnat après plus d’un an d’absence, d’abord. Plaisir de l’emporter et d’inscrire beaucoup de buts, ensuite (40-28).

Tout le monde était conscient qu’Atomix n’est pas la meilleure équipe qui se dressera sur la route des Oies cette saison et qu’il faudra resserrer les boulons en défense dès la semaine prochaine à Tongres. Des lacunes tout à fait normales après une aussi longue absence. D’autant qu’en défense, Yves Vancosen avait perdu ses équipiers habituels (Carvalhais et Flajs, blessés).