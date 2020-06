Le Montois est plus motivé que jamais à l’idée de retrouver le coach qu’il a côtoyé au RWDM et d’intégrer le staff du RFCL.

Ce vendredi, Liège a annoncé le nom du nouveau T2 et préparateur physique pour la saison prochaine : Sébastien Huyghe. Ce Montois de 47 ans a côtoyé des entraîneurs comme Philippe Saint-Jean, Dante Brogno, Felice Mazzu ou encore Albert Cartier. Si son parcours footballistique n’est pas des plus marquants (il a joué jusqu’en P2), son expérience en tant qu’assistant et que préparateur physique est on ne peut plus riche.

En 2016, il rejoignait le RWDM et commençait son aventure sur le petit banc aux côtés de Drazen Brncic peu de temps après, pour une durée de trois ans. La saison dernière, il s’occupait de la préparation physique de Heist, 4e en D1 amateurs.

Contacté pour prendre place sur le banc du RFCL la saison prochaine, Sébastien Huyghe n’a pas longtemps hésité.(...)