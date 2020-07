Sept amicaux et un stage sont pour l'instant prévus pour Seraing.

Le programme complet

Metz - Seraing (17 juillet - 17h)

Seraing - Malines (25 juillet - 10h30)

Seraing - Alost (1er août - 10h30)

Patro Maasmechelen - Seraing (5 août - 19h30)

Rupel Boom - Seraing (8 août - 19h)

Stage à Metz (du 10 au 15 août)

Metz - Seraing (12 août)

FC Rodange - Seraing (15 août - 10h30)

Le RFC Seraing a découvert son calendrier de la saison ce mercredi. Pour préparer la compétition en D1B, les Métallos ont bien entendu prévu des amicaux; sept au total. Durant cette trêve estivale, ils affronteront à deux reprises leur club satellite, Metz. La première confrontation aura lieu le 17 juillet et la seconde le 12 août. Cette dernière aura lieu durant le stage, prévu du 10 au 15.La plus grosse affiche pour les Métallos est le match face à Malines, le 25 juillet. Pour le reste, ils affronteront des clubs de Nationale 1 (Patro Maasmechelen et Rupel Boom), de D2 VV (Alost). Le dernier match, à Rodange (Luxembourg), se jouera le 15 août.Toutes ces rencontres auront en principe lieu à huis clos mais les Métallos ont déjà annoncé que celles qui se disputeront au Pairay seront diffusées en live sur Facebook.