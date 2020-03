Les Métallos ont commencé à faire le tri dans leur noyau : Sabaouni, Faye et Boulenger prolongés

Même si le football est à l’arrêt, les Sérésiens ne se reposent pas. Ainsi, ils viennent de lever les options de Marcos Maydana et de Brahim Sabaouni. Deux pions toujours présents au Pairay la saison prochaine. Ce qui ne sera pas le cas de Warsama Hassan, d’Elvis Mehanovic ni d’Axel Leers (blessé de longue date).

D’autres nouvelles officielles sont données par Mario Franchi, le président métallo. « Tout d’abord, mes premières pensées vont aux victimes de ce coronavirus ainsi qu’à tous ceux qui mettent tout en œuvre pour soigner. Le foot passe au second plan, même si l’on est tous les jours au travail afin de peaufiner le futur groupe. Ainsi, le jeune Mohamed Admi ne sera plus des nôtres lors du prochain exercice. »

Par contre, d’autres bien. À commencer par le staff. « Il n’y a pas de débat là-dessus, Emilio Ferrera et Marc Grosjean disposent d’un contrat d’un an et demi. Concernant les joueurs, Boukteb et Wagane Faye resteront. Et l’on est en train de finaliser la prolongation de benjamin Boulenger. Quant à Yahya Nadrani, blessé depuis les trois coups, on connaissait son potentiel et l’on va lever l’option. »

Quant aux arrivées, un peu de patience encore. « Avec tout ce qui se dit et se propose pour l’instant, on ne va pas se précipiter ni prendre des joueurs de qualité égale à celles d’éléments déjà présents dans le groupe. »