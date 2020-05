Les Métallos sont normalement en ordre.

Le RFC Seraing s’est vu refuser sa licence tant pour la D1B que pour la D1 amateurs le 8 avril dernier, comme il y a trois ans. Pour tenter de l’obtenir, il décidait logiquement de se présenter, confiant, devant la CBAS.Ce lundi 4 mai, après une courte séance d'une petite quinzaine de minutes, il a obtenu un avis favorable pour le précieux sésame pour la D1 amateur et le football professionnel. Il doit cependant attendre un communiqué écrit du verdict.Grâce à cela, le club pourrait toujours rêver de l’antichambre du football belge. Pour y parvenir Seraing n'a plus son sort entre ses mains et devra espérer que d’autres clubs, en plus de Lokeren en faillite mais déjà descendant au départ, n’obtiennent pas leur licence. Si tout le monde est en ordre au niveau professionnel, il devra se contenter de la D1 amateurs et tout mettre en œuvre pour monter directement la saison prochaine.

Seraing serait ainsi le 21e club à obtenir sa licence pro.





Le communiqué du club :



"C’est ce lundi 4 mai (14h00) que se tenait l’audience relative au recours introduit devant la CBAS par notre club concernant l’octroi des licences pour la D1 amateurs et la D1B pour la saison prochaine.

Après avoir pris connaissance du rapport favorable délivré par le manager de la commission des licences, la Cour Belge d’Arbitrage du Sport n’a émis aucune objection et l’audience de ce lundi fut dès lors très brève.

Dans ce contexte, nous attendons avec sérénité la notification écrite du verdict, tous les indicateurs étant au vert concernant l’octroi des deux licences demandées par notre club.

Rappelons que la CBAS doit au plus tard se prononcer pour le 10 mai prochain, selon le règlement en vigueur.

Afin de déterminer dans quelle division nous évoluerons la saison prochaine, nous devrons attendre de connaître les décisions prises concernant l’organisation des prochaines compétitions nationales."