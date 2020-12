La leçon de vie d'Elia Fontaine

La jeune Hutoise est le résumé de cette année 2020 : souffrance et force mentale. Fortement touchée par le Covid dès le début de l’épidémie, elle a passé de longs jours plongée dans le coma, avant d’être amputée à la jambe. Elle est pourtant parvenue à se relever rapidement avec, pour objectif, de pouvoir à nouveau pratiquer son sport, le basket. Quelques mois à peine après son amputation, elle court, roule à vélo, foule les parquets… Rapidement, son histoire a circulé. Une histoire qu’Elia aborde sans tabou et qui envoie un message fort. Cette vraie battante est un véritable exemple pour toutes ces personnes qui, en 2020, ont souffert.

L’unanimité créée par Drazen Brncic au RFC Liège

Le Croate est arrivé le dernier jour de l’année 2019 au RFC Liège, un peu comme un cadeau de Noël, suite au départ de Marc Grosjean. Rapidement, Drazen Brncic est parvenu à faire l’unanimité auprès des supporters en se montrant très proche d’eux dès le premier match. Habitant de Rocourt, il n’a jamais caché son amour pour le RFCL. Tout était dessiné pour que les deux se rencontrent. Brncic est bien conscient qu’il a du pain sur la planche mais sa passion, sa volonté et ses qualités qui ne sont plus à prouver ne pourront que porter leurs fruits.

Le premier contrat pro de Tom Paquot

Originaire de Braives, le coureur de 20 ans a réussi une très belle année 2020. Tom Paquot rejoindra l’équipe continentale pro Bingoal Wallonie-Bruxelles. Et cela, grâce à ses performances. Il a remporté le trophée des grimpeurs à Vresse-sur-Semois, l’Arden Challenge, le Mémorial Fred De Bruyne à Berlare et a terminé deuxième du DH Challenge Ekoï des moins de 23 ans.

L’inattendu Armand Marchant

Depuis qu’il est monté sur des skis, Armand Marchant fait parler de lui. Cependant, une lourde blessure survenue il y a quatre a bien failli mettre fin à tout. Les médecins disaient même qu’il aurait du mal à marcher à nouveau convenablement. Alors, le ski, autant oublier. Mais après de nombreuses interventions chirurgicales et grâce à une force de caractère incroyable, il est revenu sur les devants de la scène après avoir chuté au classement mondial. En janvier, il a terminé cinquième du slalom de Coupe du Monde de ski alpin de Zagreb. Janvier 2021 s’annonce très intéressants avec quelques défis au programme.

Les belles performances de Loïc Vliegen

Le cycliste hervien professionnel, Loïc Vliegen, a disputé en 2020 ses premiers championnats du monde de cyclisme sur route. Il roule pour Circus-Wanty Gobert-Tormans, avec qui il a prolongé son contrat jusque fin 2022. En septembre, à Pontarlier, il a remporté le Tour du Doubs, 4e manche de la Coupe de France. Un mois plus tôt, il avait terminé 18e aux Strade Bianche, une redoutable épreuve italienne, sous la chaleur. En octobre, lors de Liège-Bastogne-Liège, il était arrivé en 24e position (il était arrivé 58 secondes après le vainqueur) malgré un petit ennui mécanique.

La fin d’une carrière, le début d’une autre pour Margaux Bovy

Vue comme l’un des grands espoirs du tennis féminin belge à l’adolescence, la Comblinoise Margaux Bovy a dû mettre un terme à sa carrière suite à une longue blessure à l’épaule. Sportive née, la sœur de Juliette, d’Arnaud et de Guillaume a décidé de se reconvertir dans la course à pied, où elle s’est rapidement accrochée et a commencé à performer, s’alignant aux côtés de Delphine Thirifays. Le tout, en poursuivant ses études s’avocate avec brio puisqu’elle est actuellement en 3e Bac.

Le travail de Jean-Sébastien Legros à Dison

Le Stade Disonais cherchait depuis plusieurs années à quitter la P1. Un fameux défi pour Jean-Sébastien Legros qui se lançait pour la première fois dans le coaching. Sur le fil, certes, mais tâche accomplie pour le solide ancien milieu de terrain. La chance du débutant ? Pas si sûr. Il est le seul, grâce à ses relations, à pouvoir contacter des joueurs qui le rejoignent sans hésiter. Avec un tel noyau, il devait réussir. Cette saison, il a signé un 7 sur 9 et se hisse déjà en tête de la D3B ACFF, avec un groupe encore un peu plus fort.

Troisième au général à l’issue de la saison dernière, Seraing est parvenu à retrouver une place dans l’antichambre de la Jupiler Pro League grâce au jeu des licences. Le début de cette nouvelle saison est plus que satisfaisant pour les Métallos, avec une brillante 2e place. Le club est certes bien soutenu par le FC Metz, sans qui il ne serait pas là, mais conserve une structure qui lui est propre, sans se prendre la tête comme c’est trop souvent le cas ailleurs chez les pros.