Les Métallos ont été recalés, mais l’espoir de D1B existe toujours…

Si Seraing avait obtenu sa licence pour la D1 amateurs, le club métallo devait fournir quelques compléments afin de recevoir celle pour la D1B. "On nous interrogeait sur la continuité", précise Christian Bartosch. "À savoir qu’il fallait apporter l’assurance de la pérennité du club. Tout a été fait dans les règles." Les Métallos peuvent compter sur Mario Franchi et sur l’aval de Bernard Serin afin de faire face aux dépenses futures. Pourtant… "Comme il y a trois ans, on a été recalé", ajoute Christian Bartosch, CQ de Seraing. "J’ai déjà envoyé la décision à Maître Dupont, on va en appel devant la CBAS. La plainte doit être envoyée dans les trois jours ouvrables, elle le sera dès demain." Il y a trois ans, la CBAS avait donné raison à Seraing. Rebelote dans une quinzaine de jours ?

Seraing pourrait tout de même intégrer la D1B en cas de verdict favorable. Pas si seul Lokeren, déjà descendant, n’obtient pas sa licence. Par contre, si d’autres (Virton, Mouscron, Roulers) se voyaient refuser le précieux sésame, le premier club servi en D1 amateurs serait le cercle liégeois. "On est prêt pour la D1B", assène sans hésitation Mario Franchi, le président des Métallos. "On n’a aucun souci à se faire, on est préparé dans tous les domaines : le stade est aux normes, le terrain est même bon pour la D1A, l’éclairage avait été mis en conformité…"

Mais, surtout, les Métallos tentent, depuis leur rétrogradation de 2016 suite aux remaniements des séries, de rejoindre le second échelon national. "Bien sûr, la saveur est encore meilleure si l’on acquiert une montée sur le terrain via un titre. Néanmoins, on court tellement après cette promotion en D1B depuis longtemps qu’elle suffira à notre bonheur. L’essentiel est d’y parvenir." D’autant que, depuis, les Rouge&Noir ont lutté contre vents et tempêtes avec ces interdictions de transférer. "On a toujours relevé la tête. Puis, Seraing est un club à 100% belge. Oui, Bernard Serin est, sur sa carte d’identité, français. Mais il travaille chez nous depuis un quart de siècle. Il est aujourd’hui liégeois."