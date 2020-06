Seraing prolonge un milieu de terrain © RFC Seraing Liège Matthias Sintzen

Le club prépare le prochain championnat. Seraing évoluera en D1B la saison prochaine. Pour préparer leur passage dans le monde professionnel, les Sérésiens reprendront les entraînements dès la semaine prochaine. Mais avant cela, il s'attaque à la constitution du noyau, qui ne devrait pas beaucoup changer. Les cadres devraient en principe rester et quelques renforts arriveront.



Midou Mouhli était arrivé en fin de contrat et sa prolongation avait déjà été annoncée. Il a paraphé son contrat d'un an (+ 1 en option) ce jeudi. Mais ce n'est pas tout: Serkan Basha sera toujours chez les Rouge et Noir la saison prochaine. Ce jeune milieu de terrain de 20 ans était arrivé au club lors de l'été 2018 en provenance du KF Tirana, en Albanie. Un an plus tard, il intégrait le noyau de l'équipe première.