Les Métallos préparent peu à peu la saison prochaine.

© RFC Seraing

Après avoir prolongé quelques éléments, Seraing accueille un polyvalent offensif. Il s'agit d'Antoine Bernier, un joueur de 22 ans. Formé au Sporting d'Anderlecht, il quittait les Mauves à l'été 2018 pour rejoindre l'Antwerp. Après un prêt d'un an au Lierse, il était prêté à Dudelange (D1 luxembourgeoise) la saison dernière. Là-bas, il s'est illustré, marquant même en Europa League.Il mesure 1m70 et peut évoluer au poste d'attaquant ou d'ailier droit.Seraing l'a engagé pour deux saisons, plus une en option. Sa valeur est actuellement estimée à 200.000 euros.Par ailleurs, Gaël Kakudji est de retour dans le club qu'il connait bien. Solide défenseur de 20 ans, il a suivi une partie de sa formation chez les Métallos avant de partir à Gand puis à l'Antwerp. Il s'est engagé pour deux saisons, plus une en option.