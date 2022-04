Sergio Teruel : "Le titre de champion de Dison ne sera pas volé" Liège Gil Bidoul © Eda Eric Muller

Il manque un point aux Disonais pour fêter le titre de champion. Sergio Teruel et ses équipiers comptent finir le travail.



En l’emportant dimanche (0-1) grâce à un but de Demarteau à Onhaye, le Stade Disonais se rapproche encore un peu plus du titre, à une journée de la fin de la compétition. "Notre deuxième mi-temps n’a pas été bonne, c’était beaucoup mieux en première", analyse le médian Sergio Teruel. (...)