Le capitaine liégeois a pris une des décisions "les plus difficiles de sa carrière".Après les départs d'Eric Vandebon et d'Arnaud Winandts au terme de la saison dernière, Liège a appris ce vendredi en fin de journée, qu’il perdait l’un de ses derniers fidèles serviteurs sur le terrain : Sergio Teruel signait à Dison, deux échelons plus bas.

Dernier soldat du titre décroché au Pairay il y a cinq ans, c’est le cœur rempli de souvenir que le capitaine a définitivement rangé son brassard porté durant quelques mois. "Une belle reconnaissance que j’aurais aimé garder plus longtemps", lance-t-il.

De son passage dans la famille rouge et bleu pendant six saisons, il gardera plein de bons souvenirs.(...)