Waucomont vous dira, et c’est vrai, que Richelle devait caracoler avec trois longueurs d’avance au repos. Papalino vous rétorquera que les occasions hutoises en seconde période, et c’est vrai aussi, étaient largement suffisantes pour éviter une défaite aux Mosans. En réalité, et comme toujours, seuls les buts comptent en football. Sur ce plan-là, Richelle en a inscrit un de plus que son adversaire pour empocher, non sans mal, trois nouveaux points après la victoire acquise sur le tard, elle aussi, le week-end précédent à Raeren.

Les Richellois avaient la possibilité de plier le match au repos. (...)