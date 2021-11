Shelton Guillaume a disputé son meilleur match de la saison: "Mieux vaut tard que jamais" Liège David Dessouroux © CSLEV

Le joueur tient son match référence. Auteur de deux buts contre Hamoir, le Franco-Haïtien espère que sa saison est enfin lancée.



Dimanche après-midi, on a revu, à peu de chose près, le Shelton Guillaume déroutant et finisseur que l’on a connu jadis à Verlaine et à qui le RWDM avait offert un contrat professionnel pour défendre ses couleurs en D1B. "Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Ça fait longtemps que je n’avais plus joué nonante minutes, savourait le Franco-Haïtien. (...)