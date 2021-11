Un sur quinze. Trois défaites de rang. On pourrait le croire en s’arrêtant à la simple lecture des résultats actuels, mais ne dites pas à José Riga que les semaines se suivent et se ressemblent chez les Visétois.

"Le classement est révélateur des résultats, que nous ne parvenons pas à aligner pour le moment. Les gens ne retiennent que ça et c’est normal, précisait l’entraîneur des Oies. Ce que nous avons montré dans la volonté et le football tout court, pourquoi n’en étions-nous pas capables une semaine plus tôt à Boom ?"

Dans le chef des équipes en mal de points, la bascule se joue sur une somme de détails contraires, qui changent parfois un scénario : (...)