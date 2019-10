Match particulier cet après-midi suite après le scandale sexuel qui a secoué le club Minerois la semaine passée et dont le mauvais buzz à fait le tour de la Belgique.





Comme on pouvait s'y attendre, le mot d'ordre du jour du côté des miniers était « Silence radio ». Consignes respectées à la lettre. Aucun joueurs, membres du staff, supporters n'ont tenu à réagir avant ni après le match.

Pour rappel, des vidéos scandaleuses d'un après-entraînement ont été diffusées et une plainte a été déposée contre des joueurs du club pour des faits non-filmés, une enquête est en cours.

Trois joueurs manquaient à l'appel car punis. Dans le courant de la semaine, un membre du comité s'est retiré en signe de protestation. Y aura-t-il d'autres démissions ? Des parents vont-ils retirer leurs enfants du club ?Affaire à suivre dans les jours à venir.

Pour en revenir au côté sportif, les supporters des deux clubs peu nombreux dans les gradins ont assisté à une première demi heure sans saveur de part et d'autre.

C'est en fin de première période que les visiteurs, gagnés par une rage de vaincre marquèrent deux buts qui coupèrent les jambes des Sterlains, complètement hors-sujet une nouvelle fois.

Une fin de rencontre à sens unique malgré le joli but de Calisgan qui aurait pu relancer les troupes de Vincent Heins, bien dépité à l'issue de la rencontre : « On a été inexistant offensivement, je n'ai pas d'explication. Il y a un manque d'engagement depuis quelques matchs, on ne parvient plus à retrouver la solidarité du début de saison.

Ici, sur le premier but que l'on concède, je pense vraiment qu'il y a hors-jeu, le premier but a peut-être conditionné la suite de la rencontre mais je ne veux pas m'en servir comme excuse. »

Les buts: 38e Khachatryan (0-1), 42e Cornet (0-2), 52e Calisgan (1-2), 58e Gaillard (1-3).