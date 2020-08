Le tournoi étoilé d’Embourg s’est achevé ce dimanche. Il faut dire qu’il a plutôt bien réussi aux joueurs de la province de Liège. En Dames 1, Juliette Bovy s’est imposée pendant que, chez les Messieurs, Simon Beaupain venait à bout de Julien Cagnina.

Cette finale 100 % liégeoise n’a pas été simple entre le joueur du TC Heusy et celui de Fayenbois. Score final : 6/3, 7/6. "J’ai vécu une belle semaine. Mon jeu progressait au fil du temps. La finale était assez tendue mais j’ai bien tenu mon service dans les moments importants", explique le vainqueur, qui jouait au cinq étoiles à Alken en même temps. "Je me suis incliné face à Kimmer Coppejans en quart de finale (6/3, 6/3). Le score peut paraître un peu sec mais c’était assez disputé et j’ai bien presté."

Avant la finale à Embourg, Simon avait battu Loïc Juszczak en demi. "Il faisait vraiment très chaud, ce n’était pas facile à gérer mais je l’ai fait."

Ces tournois en Belgique, il les prend positivement. "J’en profite pour travailler sur certains points et me préparer au mieux pour quand les 15 000 dollars reprendront. J’essaie de jouer un maximum sans me blesser. Les tournois sont très relevés et c’est bien pour nous (et pour les clubs) car ça nous permet d’augmenter notre niveau de jeu et il y a plus de rivalité", poursuit celui qui prend part au tournoi de Fayenbois cette semaine, avant un possible départ en Autriche.



Pour être en forme maintenant, Simon Beaupain n’a jamais rien lâché pendant le confinement. "Dès qu’on a pu, j’ai recommencé les entraînements puis j’ai coupé une semaine avant la reprise des tournois. J’ai mis un peu de temps pour me réhabituer aux matchs, à l’ambiance et au stress. Maintenant, je me sens bien physiquement et mentalement."