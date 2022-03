Le Malmédien Simon Hupperetz œuvre au développement du cyclisme en Afrique depuis 2015. Il évoque les raisons de l’éclosion de Biniam Girmay ainsi que l’avenir du vélo sur son continent d’adoption, avec le Mondial 2025 de Kigali en toile de fond.

Simon Hupperetz, vous avez assisté à la victoire de l’Érythréen Biniam Girmay sur Gand-Wevelgem depuis Kigali (Rwanda), où vous êtes installé avec votre compagne. Il s’agit du premier coureur africain vainqueur d’une classique World Tour. Comment l’avez-vous vécu ?

"Je suis toutes les courses en streaming, ici. À la base, ce week-end, je voulais me reposer. Mais quand j’ai vu qu’il participait à Gand-Wevelgem, j’ai commencé à croire au miracle et ai donc voulu regarder. Avant le départ, j’avais pronostiqué une quatrième place. Puis dix minutes avant l’arrivée, j’ai envoyé un message à mon père pour lui annoncer qu’il allait gagner ! Franchement, ça fait chaud au cœur. J’ai rarement vibré comme ça. C’est ma 6e année en Afrique, j’ai suivi l’évolution du cyclisme ici. Et depuis le début, c’est celui d’Érythrée qui m’a le plus marqué." (...)