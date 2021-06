Ces dernières semaines, les joueurs du Matricule 4 ont pu profiter de quelques séances d'entraînement pour rester dans le rythme. Des retrouvailles qui ont fait le plus grand bien. Mais le gong de reprise officiel pour l'exercice 2021-2022 sonnera le 1er juillet. Un moment qui sera ouvert au public qui souhaite voir à l'oeuvre les nouveaux transferts, à l'aube d'une saison capitale et très attendue. Après la séance (à 19h), le traditionnel fan talk sera organisé.



Actuellement, le club a six amicaux programmés durant la pause estivale. Le premier aura lieu le 24 juillet à domicile face à Aywaille (D3ACFF). Quatre jours plus tard (le 28), Liège se rendra à Franchimont (P2). Le 31, la Royale Union Tubize-Braine (nouveau club de D2 ACFF) recevra les Sang et Marine.



En août, Liège accueillera consécutivement les U21 du Standard de Liège (le 7) et ceux d'Anderlecht (le 10). Après un match de Coupe de Belgique le 14, c'est à Melen-Micheroux (P1), que les gars de Rocourt disputeront leur dernier amical actuellement au programme.