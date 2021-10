Au sortir de ce duel, les deux coaches déclamaient des satisfactions et des frustrations inverses : Benoît Waucomont s’avouait heureux du contenu mais pas du résultat, Frédéric Jacquemart admettant son immense joie des trois points tout en se montrant moins réjoui du contenu.

Tout s’est en fait joué lors des six premières minutes dans ce match. D’une frappe à distance, Dessart plaçait les visiteurs sur la bonne voie, Mayanga ouvrant une voie royale aux siens en doublant la mise après six minutes ! "On n’a pas répondu présent lors de cette entame de match", concédait le T1 richellois. "Si certains joueurs ne m’avaient pas cru lorsque je leur louais la qualité de notre adversaire, ils ont bien dû l’admettre. Néanmoins, par la suite, on s’est rarement créé autant d’occasions."