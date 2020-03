La possible alliance entre les deux clubs fait couler beaucoup d’encre. Mais Solières tient à être clair.

Depuis plusieurs années, on évoque une fusion entre Solières Sport et le RFC Huy. Souvent, le débat refait surface. Ce vendredi, Huy apprenait qu’il était condamné à retourner en P1, et Solières en D3 amateurs, malgré les efforts financiers consentis par les deux clubs lors du mercato hivernal. Une situation qui a permis au débat concernant l’alliance entre les deux formations de refaire surface et de repartir de plus belle.A ce sujet, les pensionnaires du Château Vert tiennent à être clairs : il n’en sera rien.explique David Camerini, le directeur général des Solièrois.

Les deux clubs devraient donc bel et bien poursuivre leur propre route pour tenter de remonter le plus rapidement possible.