Depuis plusieurs semaines, les académies de gardiens de but se multiplient. Mais Solières a décidé de se démarquer. "Notre Académie ‘Développement footballistique’sera ouverte aussi bien aux membres de Solières que ceux en dehors et sera destinée aux joueurs de champ", explique Carmelo Giunta, coach de Solières B et formateur.

Deux catégories sont concernées : les 4-8 ans encadrés par la formatrice solièroise Isabelle Devos, et les 9-12 ans par Carmelo Giunta. Ces deux groupes, chacun limités à 12 joueurs, sont déjà remplis de moitié pour le 1er trimestre, avec des coachs au minimum diplômés de l’UEFA B.