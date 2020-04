Solières transfère Kevin Cossalter de Tilleur © Thyssen Liège Matthias Sintzen

Le club qui évoluera en D3 amateurs la saison prochaine s'annonce costaud.

Solières est relégué en D3 amateurs mais l'ambition est claire: remonter le plus vite possible à l'échelon où il était. Et dans ce travail, José Lardot risque d'être une aide très précieuse. Après avoir attiré quelques joueurs de Huy entre autres, Solières vient d'annoncer l'arrivée du puissant offensif, Kevin Cossalter.



"Coza" évoluait en D2 amateurs la saison dernière à Tilleur. Durant sa carrière, il est passé par Tongres, Verviers, Waremme et Wiltz 71, au Luxembourg.