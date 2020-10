Lokeren accueillera ce dimanche les championnats de Belgique du 10 km sur route. Le plateau s’annonçait royal avec Bouchikhi, Naert, Kimeli, Lunders… aux côtés desquels on trouvait sur la start list une armada composée d’autres excellents Liégeois comme Oussama Lonneux, Clément Deflandre, Arnaud Dely et Lucas Da Silva.

Ces dernières heures, la qualité du tableau a quelque peu baissé. Naert a déclaré forfait, préférant se réserver pour les Mondiaux de semi-marathon qui se dérouleront 6 jours plus tard en Pologne. Et Soufiane Bouchikhi (RFCL), meilleur chrono des inscrits avec 27.41 sur 10.000 m piste, est plus qu’incertain.