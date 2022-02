La salle de Sprimont sera trop petite, jeudi, pour la demi-finale de Coupe de Belgique : l’équipe locale, qui évolue en D2 et a tout gagné cette saison, accueille le Fémina Visé, qui n’a pas encore perdu et occupe la tête de la D1. Rien que pour ça, ce match vaudra d’être vécu. Mais il y aura encore un peu plus de piment : Sprimont aligne en effet pas moins de cinq anciennes joueuses du Fémina.

"Nous ne sommes pas des ex-Visétoises, nous sommes 100 % Sprimontoises", corrige Tamara Peric pour souligner leur parfaite intégration dans le groupe. "Dimanche, nous étions là pour supporter l’équipe masculine de D1 LFH qui jouait un match au sommet… à Visé."