Sprimont frappe fort en allant rechercher son ancien attaquant et quatre autres joueurs Les Carriers vont retrouver leur joueur parti en 2016. Quatre jeunes arrivent aussi.

A Sprimont, l'ambition grandit au fil du temps. Après avoir transféré des joueurs comme Bruylandts, Otte ou encore Bernier, les Carriers viennent à nouveau de frapper fort en rapatriant Lucas Damblon, l'attaquant formé au club et parti en 2016.



En équipe première au Tultay, il avait fait très bonne impression, ce qui lui avait valu un brillant transfert à Saint-Trond, avant des prêts à Geel, au RWDM et à Rupel Boom. Finalement, il était transféré définitivement à Tirlemont, en 2019. La direction sprimontoise, et plus particulièrement Geoffrey Janssen, est parvenue à le convaincre de redescendre de deux échelons. Il risque de faire mal aux défenses adverses...



Quatre autres joueurs L'attaquant de 24 ans n'arrive pas seul. Le premier à l'accompagner est Mike Matondo. Un gardien qui évoluait avec les Espoirs de Seraing et que l'on a connu chez les jeunes à Herstal, à Liège, au Standard et à l'Antwerp.



Les Carriers n'abandonnent donc pas leur envie de lancer des jeunes dans le grand bain de la D3, entourés de quelques joueurs qui ont fait leur preuve. Deux autres arrivent : Dorian Beaujean (RFC Liège) et Matteo Raia (Visé), des milieux de terrain âgés respectivement de 20 et 21 ans, et Craig Servais (Visé), un défenseur de 20 ans.