Les ambitions de Sprimont en D3 ACFF sont on ne peut plus clair. Malgré une base déjà très solide, les pensionnaires du Tultay continuent à se renforcer. Après Jérôme Lahaque de Stockay , c'est au tour de deux autres joueurs des échelons supérieurs de poser leurs bagages.Ainsi, l'attaquant Iliess Bruylandts a signé un contrat pour la saison prochaine. A 25 ans, le Français évoluait du côté de la RAAL La Louvière, au sommet de la D2 ACFF, et avait déjà porté les couleurs des Francs Borains, du Lierse et du RWDM.Pour l'accompagner, Florent Bernier. Un milieu de terrain de 26 ans qui évoluait à Namur et qui est déjà passé par Ciney, Onhaye, Walhain et Rebecq. Il est le frère d'Antoine Bernier, l'ailier qui évolue au RFC Seraing.