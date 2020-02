C’était le dernier derby officiel.

Nous sommes le 11 février 1995, il est 20h. L’arbitre, Monsieur Marnix Sandra s’apprête à donner le coup d’envoi de ce qui sera le dernier derby de l’histoire entre le Standard de Liège (2e au classement) et le RC Liégeois (lanterne rouge). Il s’agit aussi de la 120e rencontre en championnat entre les deux clubs de la Cité Ardente depuis la saison 1909-1910, et de la 100e depuis la guerre.

Le Clasico en D1 A entre le Standard et Anderlecht est toujours un moment très attendu de la saison. Mais il y a plus de 25 ans, un Standard-Liège l’était tout autant, voire plus. "Au Standard, l’ambiance était toujours très bien. D’ailleurs, je n’oublierai jamais mon premier derby. Par contre, ce dernier match était particulier car nous connaissions notre avenir, en sachant que nous ne pourrions plus jouer à Rocourt", se souvient vaguement Cvijan Milosevic. Et Raphaël Quaranta d’ajouter. "C’était la fin, on sentait qu’il n’y avait plus d’envie dans le comité. Les derniers supporters ne se déplaçaient même plus."



Liège s’était finalement incliné 1-0. Un but inscrit par Vidmar, à 13 minutes du terme.

A cette époque-là, Donatien Kimoni faisait ses premiers pas au sommet du football belge. Lors de ce duel, il avait joué une petite vingtaine de minutes. "Penser à ce match, c’est remuer le couteau dans la plaie. Nous savions que c’était la fin mais nous gardions espoir. Tout partait de travers. Et encore, j’étais jeune et naïf, je n’étais donc pas au courant de tout. Avec le recul, je ne comprends toujours pas ce qu’il s’est passé et comment un club avec de tels supporters a pu tomber alors que des clubs artificiels ont survécu", dit celui qui a finalement mis le football de côté pour reprendre des études de comptabilité.

Aujourd’hui, il existe toujours une rivalité extrême entre les deux formations, alors qu’elles ne jouent plus dans la même cour. Etre supporter du matricule 4 et des Rouches semblent tout à fait incompatible, principalement du côté sang et marine. "C’est la base de tout liégeois : il n’aime pas d’aller au Standard", dit Rapha’.

Liège-Standard, c’est aussi une histoire de joueurs qui sont passés d’un club à l’autre. Si certains voient des joueurs tels que Gohi Bi Cyriac, Dieumerci Mbokani, Adrien Trebel… comme des traîtres parce qu’ils sont passés du rouge au mauve (ou vice-versa), il n’en était pas moins à l’époque lorsqu’un joueur troquait le bleu de sa vareuse pour du blanc. Ce fut le cas de Pol Anoul, Victor Wegria, Raphaël Quaranta, Benoit Thans, et bien d’autres. Même le regretté Mage de Rocourt, Robert Waseige, a connu plusieurs passages en bord de Meuse.

Maintenant, les supporters n’espèrent qu’une chose : vivre un nouveau derby le plus rapidement possible.