Standard Fémina : Vanaenrode et Petry changent d'horizon Liège Yves Hardy Le Standard Fémina disputera ce samedi après-midi sa première rencontre des play-offs à l'Académie, en accueillant le Club YLA (Bruges).

© BELGA

En marge de sa première rencontre des playoffs face au Club YLA (Bruges) ce samedi, deux départs sont acquis au Standard Fémina : Gwyneth Vanaenrode et Lisa Petry ont trouvé un accord avec Genk Ladies. Le club limbourgeois l'a annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux.



Âgées de 20 ans, Vanaenrode et Petry retrouvent donc un challenge dans une province où elles ont découvert le football, avant de porter les couleurs du Standard respectivement pendant sept et cinq ans.