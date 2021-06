Malgré un contrat paraphé depuis plusieurs semaines déjà, le Standard de Liège a attendu la fin de semaine dernière pour officialiser l’arrivée de Stéphane Guidi à la tête de son équipe dames de Super League. Sans surprise, c’est le coach des U21 qui succède à Hamide Lamara, qui avait lui décidé de quitter le club. Le travail s’annonce intense suite aux très nombreux départs. D’abord en coulisses, sur le terrain ensuite. En attendant le début de cette nouvelle aventure, nous avons rencontré le nouveau mentor.

Comment s’est déroulé le passage des U21 aux dames ?

"La collaboration s’arrêtait avec les U21. Le club avait dit qu’il me proposerait un autre rôle. On parlait des garçons mais quand la direction a appris le départ de Hamide Lamara, elle m’a proposé de le remplacer. Le challenge me tentait car il me permettait de continuer à travailler au Standard, dans de bonnes installations et dans un club qui fait partie des meilleurs de Belgique. J’ai pris cela comme une nouvelle expérience qui ne peut être qu’enrichissante. Je n’ai pas fait de comparaison entre les garçons et les filles. On m’a aussi proposé de prendre en charge la coordination des U15 et U16. Les deux sont compatibles. C’est un travail à temps plein mais je garde des heures dans l’enseignement malgré tout."