Ce n’est pas une surprise, juste une confirmation de ce qu’on attendait et savait: Warnant a confirmé son staff composé, pour la D2, de Stéphane Jaspart, Thierry Habets et Giuliano De Simone. Logique quand on sait et qu’on se souvient de l’énorme travail abattu par ces trois-là pour hisser haut les couleurs de Warnant.

Dans le même ordre d’idées, le manager Mike Gray, autre grand architecte du projet, est lui aussi confirmé dans ses fonctions de responsable sportif pour 2022-2023. Warnant est ainsi lancé et va pouvoir lancer les discussions avec le noyau qui, à première vue, ne devrait pas trop changer.