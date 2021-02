Stéphane Molnar, ancien joueur du Standard, de Saint-Trond ou d’Aachen, prendra en charge la coordination de l’école des jeunes de Solières dès la préparation à la saison 2021-2022.

"Un premier contact est né au début du second confinement et des rencontres ont eu lieu avec le comité et le président", souligne l’actuel sociétaire de la Juventus Academy à Grivegnée. "On m’a proposé de m’occuper des U6 aux U21. Le club me semble ambitieux et le projet m’est apparu très intéressant."