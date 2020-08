Pour l’instant, on ne change rien à Grivegnée (P4). ni la préparation, ni les ambitions. "On vient de disputer deux matches amicaux", précise Stéphane Molnar, le T1 jadis passé par St-Trond et le Standard. "On a partagé à UCE Liège (0-0) et on a battu Hermalle (3-2). Malgré les circonstances, tout se passe pour le mieux en ce moment."