Situation cocasse en P1 où les clubs de Melen et Ster ont annoncé qu’ils allaient se partager le même entraîneur des gardiens pour la saison à venir. Depuis la reprise, Michaël Huynen s’occupe en effet des gardiens des deux formations. Déjà actif depuis bon nombre d’années à Melen, il succède ainsi à Didier Piot à Ster, ce dernier n’étant plus en mesure d’y poursuivre le travail à cause de son métier.

La mise en place des entraînements ne permettait en fait pas au boulanger de continuer à assurer sa mission au sein du club francorchamptois.