Pièce maîtresse de Hamoir jusqu’ici, Steve Dessart a décidé de vivre une nouvelle expérience à Waremme. Où il devient joueur-entraîneur. "J’y ai signé pour trois ans, mais il s’agit de ma dernière campagne en tant que joueur."

Ce choix a été bien réfléchi par l’ancien milieu de Visé. "Il s’agit d’un beau défi, qui faisait partie de mes envies post-carrière active. Maintenant, dans mon planning initial cette situation était prévue pour la saison 2021.2022."

Mais l’incertitude de Hamoir et le challenge proposé au Leburton ont changé la donne. "Avoir la chance de débuter, à 38 ans, comme coach en D2 ACFF est une opportunité à ne pas laisser filer. Puis, avec Henri Verjans, on se connaît depuis une éternité et, au-delà d’un dialogue permanent, il y a de la confiance entre nous."