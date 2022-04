Stockay a oublié le début de match face à Solières Liège Eddy Nulens © Léva

Il n’y a pas vraiment eu de match ce dimanche à Stockay. Les solièrois ont annihilé tout suspense en moins de dix minutes.



Mieux valait ne pas être en retard au coup d’envoi sinon on allait immanquablement rater les meilleurs moments de la rencontre. Enfin, ça dépend pour qui… On jouait depuis à peine deux minutes qu’un long dégagement de Crahay surprenait l’arrière-garde de Stockay et isolait Guillaume devant l’infortuné Wets qui ne pouvait qu’aller repêcher le ballon dans ses filets. (...)