La décision du coach Yannick Pauletti de quitter le navire en fin de saison a trotté dans les têtes cette semaine.

Du côté de Stockay, la semaine a été marquée par l’annonce du départ de Yannick Pauletti, le T1, et d’Éric Thiron, son T2, en fin de saison.

"Rien ne laissait transparaître une telle annonce, le groupe a été surpris", commentait Rodrigue Piette. "Il s’agit d’une décision réfléchie, qui reflète la correction et la gestion au quotidien du staff. Il nous a toujours laissé des zones de libertés à certains moments. Sans oublier que quand on bosse… on bosse."

Au bout de cette semaine, les Stockalis recevront donc l’ogre de la Raal. "On ne boxe pas dans la même catégorie. Mais je suis convaincu que l’annonce du staff ne remettra rien en question. Au contraire, le groupe voudra donner encore plus lors de chaque duel. Afin, pourquoi pas, de leur offrir un match de tour final…"

Là, cependant, focus sur La Louvière, club que les Liégeois avaient dompté à l’aller (1-3). "Le match parfait. S’il fallait retenir une rencontre référence de l’actuelle campagne, ce serait celle-là. Au niveau tactique, de la gestion de match et du réalisme dans les deux rectangles (solide derrière, efficace devant), tout a été parfait. On n’y était pas allés pour défendre bêtement, mais bien de manière réfléchie."

En laissant aux Hennuyers la possession du ballon avant de placer des reconversions rapides et meurtrières. Une récidive est-elle envisageable dimanche ? "Notre tâche sera très compliquée car la surface de jeu est plus petite et moins bonne chez nous qu’au Tivoli à l’époque. Il faudra s’attendre à plus de duels et d’engagement. Évoluons comme nous l’avions fait contre les Francs Borains. Mettre la Raal en difficulté de la même manière afin d’atteindre un objectif similaire."

Un point qui signifierait déjà beaucoup face à un visiteur restant sur 7 victoires de rang. Avec 6 clean sheets à la clé ! "Ils disposent de statistiques impressionnantes, leur dernière défaite remontant… à notre succès là-bas (le 19 octobre, NdlR). On s’attaque à l’équipe la plus en forme du moment. Prenons tous les points que l’on peut engranger afin de nous mettre à l’abri le plus vite possible. Avec ce qui pourrait se passer en D1 amateurs, il nous faut encore deux victoires avant de songer à revoir nos ambitions à la hausse."