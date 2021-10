Bien jouer et avoir le ballon n’est pas tout en football. À l’occasion de ce derby qui, dans l’intensité, a tenu toutes ses promesses, Verlaine l’a rappelé à tous. Ou plutôt c’est Stockay qui a envoyé un message qui, s’il devait être résumé, serait en filigrane plus ou moins ceci : on peut gagner un match avec très peu d’occasions et laisser venir l’adversaire sans encaisser.